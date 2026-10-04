Реабілітація Мальдери чи шанс на реванш для угорців. Прев’ю матчу Україна – Угорщина

Українські уболівальники гарантовано отримають напружене та принципове протистояння.

Збірній України потрібно реабілітуватися за ганебну поразку у попередньому турі Ліги націй-2026/27 від Північної Ірландії (0:3). Тоді як угорці прагнуть взяти реванш у "синьо-жовтих", аби відплатити супернику за болісну поразку (0:1) на старті турніру.

"Чемпіон" пропонує читачам прев'ю матчу Україна – Угорщина.

Коли та де відбудеться матч

Поєдинок відбудеться у понеділок, 5 жовтня, у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом).

Ігор Паяц: маловідомий арбітр для України

Матч Україна – Угорщина розсудить хорватська бригада арбітрів на чолі з 41-річним Ігорем Паячом. Для нього це призначення стане дебютним у поточному розіграші Ліги націй-2026/27 та загалом сьоме у різних турнірах.

У попередніх іграх, на яких він працював, хорват продемонстрував 20 жовтих карток, одну червону та поставив два пенальті.

Хорватський рефері та українські команди двічі перетиналися на своєму шляху. Паяч судив виїзний матч Кривбаса у кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25 проти іспанського Бетіса (0:3).

Також він відсудив гру команди київського Динамо U-19 у Юнацькій лізі УЄФА-2018/19, у якій "біло-сині" розписали нічию 1:1 з однолітками бельгійського Андерлехта.

Ігор Паяц Getty Images

Частіше цей хорватський суддя працював на іграх представників Угорщини – Ференцвароша, Угорщини U-19 (по два матчі), Фехервара та збірної Угорщини (по одному поєдинку). Сумарно хорватські колективи у зустрічах, які розсудив Паяч, здобули 2 перемоги, двічі грали внічию та зазнали двох поразок.

На бокових лініях поля Паячу допомагатимуть лайнсмени Боян Зобеніца та Іван Михаль. Четвертий рефері – Даріо Бел, за VAR відповідатиме Маріо Зебец, а його помічником буде Тихомир Пеїн (усі – хорвати).

Рівність перед очною битвою

Обидві національні команди підходять до лобової дуелі з однаковою кількістю очок – по 4 бали. Україна посідає друге місце, тоді як Угорщина – третя.

До очної зустрічі колективи підходять із різним настроєм. Підопічні Андреа Мальдери провалили домашню гру проти Північної Ірландії (0:3), дозволивши кривднику вийти в одноосібні лідери квартету F (7 пунктів).

Відеоогляд матчу Україна – Північна Ірландія від MEGOGO

"Синьо-жовті" взагалі не могли нічого зробити, хоча перед стартовим свистком були фаворитами зустрічі. Найбільше запам'ятався хіба що дальній удар захисника житомирського Полісся Едуарда Сарапія, який у феноменальному стрибку потягнув голкіпер Чарльз.

Найбільше за підсумками цього протистояння дісталося Дмитру Різнику. Воротар донецького Шахтаря "привіз" третій гол у свої володіння. Після матчу він попросив вибачення в українських уболівальників, а його підтримав партнер по збірній і клубу Валерій Бондар.

По закінченню поєдинку колишній форвард збірної України Артем Мілевський жорстко розкритикував виступ команди італійського фахівця.

Якщо Україна зганьбилася у 3-му турі турніру, то Угорщина мінімально здолала Грузію (1:0). На 35-й хвилині єдиний гол у зустрічі забив скандальний захисник Ліверпуля Мілош Керкез. Підопічні Марко Россі здобули свою дебютну перемогу у поточному розіграші ЛН-2026/27.

Угорщина – Грузія: відеоогляд гри від MEGOGO

Шанс зрівняти рахунок у лобовій дуелі

Ці збірні лише тричі перетиналися на одному футбольному полі. Двічі це було у товариських матчах – у сезоні-1991/92 та 1992/93. В обох поєдинках фінальний свисток зафіксував перемоги угорців – 3:1 та 2:1 відповідно.

Натомість у першій офіційній грі, яка відбулася у стартовому турі Ліги націй-2026/27 25 вересня, закінчилася мінімальною звитягою українців. Автором єдиного голу у зустрічі став нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан.

Відеоогляд поєдинку Угорщина – Україна від MEGOGO

Від сутички на полі до провокацій батька зірки Угорщини

Попередня очна зустріч Угорщини та України запам'яталася не лише голом Сікана, а й сутичкою наприкінці протистояння. На 90+2 хвилині Олександр Назаренко отримав другу жовту картку. Після цього зірка Ліверпуля Домінік Собослай почав активно сперечатися з Віктором Циганковим, а Мілош Керкез схопив вінгера Аякса за футболку.

Це зрештою переросло у велику сутичку, у якій взяли участь ще й представники обох тренерських штабів. Однак через декілька хвилин все вдалося вгамувати.

Наступного дня після гри батько Керкеза вирішив повернутися до цього епізоду, опублікувавши фото сина разом із Циганковим, але додав до нього композицію російського виконавця АК-47 "Russian Paradise".

Провокаційний сториз викликав обурення серед українських уболівальників.

Такий вчинок не залишився непоміченим зі сторони України. Захисник Ліверпуля та збірної Угорщини Керкез і його батько Себастьян потрапили до бази Миротворця після скандалу навколо публікації в соцмережах.

Хто покаже зустріч Україна – Угорщина?

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського розпочнеться о 21:45 (за київським часом).

Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Угорщина – Україна у Лізі націй-2026/27 УАФ, Дан Балашов

Хто фаворит на думку букмекерів?

Україна – фаворит майбутнього матчу. Перемогу команди Андреа Мальдери оцінюють у 2,54, тоді як на звитягу Угорщини стоїть коефіцієнт 3 рівно.

Прогнозується, що друге лобова зустріч у цьому розіграші ЛН знову не буде результативною. Тотал голів менше 2,5 – 1,71.

Ймовірно, що обидва колективи відзначаться м'ячами: так – 1,86, ні – 1,95. Українці мають більший шанс першими розмочити нулі на табло – 1,93. Натомість на перший гол у дуелі від угорців дають 2,10.