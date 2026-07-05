Визначився стартовий склад України U-19 на матч Євро-2026 проти Італії

Тренерський штаб збірної України U-19 оголосив стартовий склад на матч 3-го туру групового етапу Євро-2026 проти Італії.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

З перших хвилин гратиме форвард італійського Емполі Богдан Попов, який на вістрі атаки замінить Дмитра Богданова. Натомість автор дубля у ворота Сербії Віталій Глют розпочне поєдинок з лави запасних.

Україна U-19: Марченко – Кокодиняк, Шерстюк, Дігтяр, Малов – Сорока, Пліш, Губенко – Люсін, Оліченко, Попов.

Марченко – Кокодиняк, Шерстюк, Дігтяр, Малов – Сорока, Пліш, Губенко – Люсін, Оліченко, Попов. Запасні гравці: Домчак, Калюжний, Богданов, Сикут, Ігнатков, Каменський, Милокост, Глют і Стрільчук.

УАФ

Матч Україна U-19 – Італія U-19 відбудеться 5 липня на "Нентпорт Стедіум" у Бангорі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Поєдинок стане заключним для обох команд на груповому етапі юніорського чемпіонату Європи-2026.

Нагадаємо, що підопічні Дмитра Михайленка здобули дві перемоги на Євро-2026, обігравши Хорватію (3:1) та Сербію (2:1). "Синьо-жовті" достроково гарантували вихід до півфіналу та участь у чемпіонаті світу-2027.