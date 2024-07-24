Україна та Ірак визначились із формою на перший матч Олімпіади-2024

Олімпійська збірна України визначилась із комплектом форми на матч проти Іраку в межах першого туру Ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Підопічні Руслана Ротаня зіграють у синій формі, а Ірак проведе матч у смугастих біло-сірих футболках.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Іраком відбудеться сьогодні, 24 липня. Зустріч пройде на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У межах підготовки до Олімпіади підопічні Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.