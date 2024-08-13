Тренерський штаб Ротаня припинив співпрацю з УАФ

Тренерський штаб головного наставника олімпійської збірної України Руслана Ротаня припинив співпрацю з Українською асоціацією футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Контракт наставника та його тренерського штабу добіг кінця. Ротаня було призначено головним тренером молодіжної збірної України наприкінці грудня 2018 року. Протягом дії терміну Ротань разом із командою також був виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України, поки цю посаду не зайняв Сергій Ребров.

До штабу Руслана входили Василь Кардаш, Олександр Мелащенко, Віталій Рева, Сергій Кравченко, Олексій Чистяков, Євген Баришніков та Євген Гресь. Зазначимо, що завдяки виходу збірної U-21 у півфінал молодіжного Євро, українська команда вперше в історії отримала можливість виступити на Олімпійських іграх.

Олімпійську збірну також очолив Ротань, це сталося на початку липня 2023 року. На Іграх-2024 українці у першому турі групового етапу програли Іраку, у другому турі здобули вольову перемогу над Марокко, яка, щоправда, не дозволила вийти у плейоф, адже у вирішальній грі українці поступилися збірній Аргентини (2:0). Набравши три очки на груповому раунді, Україна завершила виступ на дебютних для себе Іграх.