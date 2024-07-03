Ротань оголосив заявку на Олімпійські ігри-2024

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив заявку на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Заявка олімпійської збірної України на футбольний турнір ОІ-2024

Воротарі: Кіріл Фесюн (Шахтар), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК), Олексій Сич (Рух), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Крупський, Євген Павлюк (Ворскла), Арсеній Батагов (Зоря), Володимир Салюк (Чорноморець).

Захисники: Максим Хлань (Лехія), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Кирило Сігєєв (Шахтар), Микола Михайленко, Максим Брагару (Динамо), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Олег Федор (Рух), Артем Шулянський (Олександрія), Владислав Велетень (Колос).

Нападники: Данило Сікан (Шахтар), Ігор Краснопір (Рух).

Зазначимо, що переговори з клубами щодо виклику гравців проходили дуже складно. Закордонні клуби так і не відпустили легіонерів, а деякі українські клуби відмовилися делегувати своїх провідних виконавців.

На груповому етапі Олімпійських ігор команда Руслана Ротань зіграє проти Аргентини, Марокко та Іраку. Нагадаємо, до заявки агрентинської збірної увійшли три чемпіони світу.