Ротань попрощався з олімпійською збірною України з футболу

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань попрощався з командою.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Це були неймовірні пʼять з половиною років, які ми разом провели з хлопцями,тренерським складом та персоналом!!!Сьогодні я хочу подякувати хлопцям за віру в гру і прагнення до результату. Разом ми пережили тяжкі поразки, після яких ми знову піднімалися і бажали реабілітуватися, та яскраві перемоги, після яких ми хотіли перемагати ще!!! Пишаюсь кожним, з ким я працював, і дякую за співпрацю!!! Буду сумувати за кожним ……. Життя йде далі зі своїми викликами, попереду нові завдання і випробування!!! Також хочемо подякувати нашим ЗСУ за можливість займатися своєю справою. Ви наші Герої!!! Слава Україні!!!", — написав фахівець.

Зазначимо, що Ротань очолив команду на початку липня 2023 року. До цього він був наставником молодіжної збірної України. На Олімпійських іграх 2024 українці у першому турі групового етапу програли Іраку, у другому турі здобули вольову перемогу над Марокко, яка, щоправда, не дозволила вийти у плейоф, адже у вирішальній грі українці поступилися збірній Аргентини (2:0). Набравши три очки на груповому раунді, Україна завершила виступ на дебютних для себе Іграх.