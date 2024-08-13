Шевченко: Тренерський досвід Ротаня та його штабу ще принесе користь українському футболу
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував припинення співпраці Руслана Ротаня та його тренерського штабу з асоціацією.
Його слова передає пресслужба УАФ.
"Дякую Руслану Ротаню та його тренерському штабу за плідну роботу на чолі молодіжної та олімпійської збірних України! В той час, коли я керував національною командою, збірна під орудою Руслана Петровича була нашим надійним тилом — гравці молодіжки, які поповнювали головну команду, без особливих проблем розуміли принципи побудови нашої гри.
Пізніше молодіжна збірна не лише регулярно готувала кадри для національної команди, а й здобувала високі спортивні результати. Півфінал молодіжного Євро та історична перша участь у футбольному турнірі літньої Олімпіади назавжди будуть вписані в історію. Впевнений — тренерський досвід Руслана Ротаня та його штабу ще принесе чимало користі українському футболу", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, Ротань очолив олімпійську збірну на початку липня 2023 року. На Іграх-2024 українці у першому турі групового етапу програли Іраку, у другому турі здобули вольову перемогу над Марокко, яка, щоправда, не дозволила вийти у плейоф, адже у вирішальній грі українці поступилися збірній Аргентини (2:0). Набравши три очки на груповому раунді, Україна завершила виступ на дебютних для себе Іграх.