Шевченко: Тренерський досвід Ротаня та його штабу ще принесе користь українському футболу

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував припинення співпраці Руслана Ротаня та його тренерського штабу з асоціацією.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Дякую Руслану Ротаню та його тренерському штабу за плідну роботу на чолі молодіжної та олімпійської збірних України! В той час, коли я керував національною командою, збірна під орудою Руслана Петровича була нашим надійним тилом — гравці молодіжки, які поповнювали головну команду, без особливих проблем розуміли принципи побудови нашої гри.

Пізніше молодіжна збірна не лише регулярно готувала кадри для національної команди, а й здобувала високі спортивні результати. Півфінал молодіжного Євро та історична перша участь у футбольному турнірі літньої Олімпіади назавжди будуть вписані в історію. Впевнений — тренерський досвід Руслана Ротаня та його штабу ще принесе чимало користі українському футболу", — сказав Шевченко.