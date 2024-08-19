Ротань — про олімпійську збірну: Я не виконав завдання. Чи допомагали мені в цьому?

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань вважає, що йому не допомогли зібрати оптимальний склад олімпійської збірної України на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це Ротань розповів у інтерв’ю Володимиру Звєрову.

"Ви всі знаєте, що сталося і що не вийшло. Ви маєте ставити питання "Чому збірна не їде найкращим складом?", ось і все. Я в жодному разі не хочу сказати, що ті гравці, які грали на Олімпіаді, чимось слабші. Але я вважаю, все-таки потрібно було дати шанс тій команді, яка здобувала путівку на Олімпійські ігри, як це зробили ті ж іспанці.

Єгипет дійшов до півфіналу, а ми з ним грали на зборах — ми нічим не були гірше. В цей час на потрібно думати про імідж країни. І все, от вам відповідь. Вона дуже проста.

Так, я не виконав завдання. Тренер завжди буде винен, я це приймаю. Чи допомагали мені в цьому? Мабуть, ви також скажете, що ні. Або так, я не знаю. Якби нам сказали, що ніхто не буде нікого відпускати, то ми б ще в березні зробили інакше — просто зібрали б плюс-мінус той склад, який був на Олімпіаді, і готувалися б. Але все-таки ми на щось розраховували, думали, але цього не вийшло", — сказав Ротань.