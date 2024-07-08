Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну

Багатостраждальна епопея з вибором складу збірної України з футболу на Олімпійські ігри завершилася. Через календар клубних змагань тренерський штаб Руслана Ротаня до останнього не розумів, яких гравців повезе в Париж. Однак, у підсумку тренер викликав 22-х футболістів, 18 з яких увійдуть до фінальної заявки, а четверо зостануться в резерві.

Збірна України вперше в історії зіграє на Олімпіаді. Футболісти вибороли путівку туди під час молодіжного чемпіонату Європи у 2023 році, де "синьо-жовті" увійшли в четвірку кращих команд.

Підопічні Ротаня на груповому етапі зіграють з Іраком, Марокко й Аргентиною. Матчі відбудуться 24, 27 та 30 липня відповідно. Напередодні наша команда проведе два товариські поєдинки – з Єгиптом (14 липня) та з Парагваєм (18 липня).

Збірна України втратила лідерів

В олімпійської збірної цьогоріч було два підготовчі збори. Один у березні, другий – у червні, де "синьо-жовті" перемогли на турнірі Моріса Рівелло. За цей час тренер проглянули кандидатів, щоб сформувати приблизну обойму.

Нинішня збірна на 60 % відрізняється від тієї, що була на молодіжному чемпіонаті Європи у 2023 році. З обойми залишилися дев’ять виконавців, з основного складу – п'ять.

Збірна України після перемоги над Францією

Кілька футболістів не проходять за віком, адже на змагання можна заявити лише трьох гравців, старших за 2001 рік народження. Україна використала дві опції – узяли центрбека Максима Таловєрова та півзахисника Дмитра Криськіва.

Проте в більшості причина відсутності інша – не відпустили в клубі. Нагадаємо, олімпійський футбольний турнір не входить у календар футбольних змагань УЄФА, а тому перетинається із початком сезону та кваліфікацією до єврокубків. Особливо українська збірна постраждала через участь Динамо у відборі Ліги чемпіонів, адже кияни з об’єктивних причин не відпустили кількох гравців.

У цьому контексті варто говорити про кадрові втрати. Через рішення клубів Ротань залишився без лідерів: змагання пропустять воротар Анатолій Трубін, захисник Костянтин Вівчаренко, півзахисники Михайло Мудрик, Артем Бондаренко, Георгій Судаков, Володимир Бражко, нападник Владилав Ванат.

Усі вищезгадані виборювали путівку на Олімпіаду. Ба більше, були ключовим гравцями минулої "молодіжки", через яких будувався яскравий футбол тренера Ротаня. Крім того, через клубні змагання недорахувалися Руслана Нещерета, Назара Волошина, Єгоря Ярмолюка, Івана Желізка й Олексія Назаренка. Помічник головного тренера Євген Гресь навіть склав символічну збірну із тих, кого не відпустили.

Символічна збірна за версією Греся

Також через спад форми не потрапили до заявки футболісти 2000 року народження, які грали на Євро, хоча одне "вікове" місце залишилося. Йдеться про Владислава Супрягу, Олексія Кащука та Ростислава Ляха. Із гравців, викликаних на попередні збори, за бортом залишилися Микола Кухаревич, Богдан В’юнник, Данило Скорко, Олександр Драмбаєв, Максим Кучерявий, Денис Шостак, Тарас Михавко та Геннадій Синчук.

Хто гратиме на Олімпіаді

Попри втрати, зібрати потенційно боєздатний склад тренерам вдалося. Основні стражі воріт Трубін та Нещерет не поїхали. Натомість "у рамці" побачимо номінально третього кіпера Кіріла Фесюна. У нього за плечима успішний сезон в УПЛ за Колос: 12 матчів без пропущених і трансфер до Шахтаря.

Звісно, повноцінно замінити Трубіна йому не вдасться. Але, судячи з минулого сезону, Фесюн довів, що заслуговує статусу основного на Олімпіаді. Зараз він переважає Нещерета, який майже не грав у Динамо. На лінії Кіріл інколи творив дива, хоча є питання по грі ногами.

Кіріл Фесюн

У резерві Георгій Єрмаков та Яків Кінарейкін – запасні воротарі Олександрії і Дніпра-1. При здоровому Фесюну їхні шанси зіграти фактично нульові, адже обоє значно поступаються рівнем. Саме тому позиція другого кіпера тривожить, адже при форс-мажорі рівноцінної заміни немає.

Відсутність Вівчаренка послаблює позицію лівого захисника. Там може грати Максим Брагару, але через брак лівоногих вінгерів його швидше використовуватимуть в іншій ролі. Ще Ротань узяв у Париж знайомого за виступами в Олександрії Олександра Мартинюка. Той добре показав себе на турнірі Моріса Рівелло. Мартинюк найбільше знайомий із філософією тренера, тому вибір цілком логічний.

Олександр Мартинюк

Основна пара центру оборони з молодіжного Євро – Максим Таловєров і Арсеній Батагов – у заявці. Перший активний у відборі, другий відповідає за початок атак. Таловєров також цьогоріч чотири рази зіграв за національну збірну.

Напевне, усі б хотіли бачити 21-річного Іллю Забарного, проте і клуб не відпустив, і сам захисник Бормута давно не є футболістом "молодіжок", адже ще з 18-ти років виступає в головній команді країни.

Максим Таловєров

На роль запасного центрбека, як і у 2023-му, Ротань викликав Володимира Салюка із Чормоморця, а Олександра Сироту, який втратив місце в старті Динамо, замінив "ворсклянин" Євген Павлюк.

Праворуч в захисті без змін: Олексій Сич із Руха – лідер на свої позиції. Він навіть став першим капітаном в історії Олімпійської збірної України. Під ним Ілля Крупський із Ворскли. 20-річний футболіст став відкриттям другого кола УПЛ, його прогрес не міг залишитися без уваги.

Олексій Сич

Із центральних півзахисників у Ротаня залишилися Микола Михайленко (пропускав молодіжне Євро через травму), Дмитро Криськів та Олег Очеретько. Решта – нові імена.

Додалися новачок Динамо Валентин Рубчинський, Олег Федор і Кирило Сігєєв. Усі троє провели хороший сезон, але до рівня Судакова й Бондаренка поки не дотягують. Підсиленням можна вважати Рубчинського, який виділявся на етапі підготовки. А двоє інших – без великого міжнародного досвіду. Найбільш ймовірно, що когось із пари Федор-Сігєєв залишать у резерві.

Валентин Рубчинський

На лівому фланзі півзахисту замість Михайла Мудрика конкуруватимуть Артем Шулянський та Максим Хлань. Перший – добре грав в Олександрії, другий став найкращим гравцем турніру Моріса Рівелло. Обоє технічні та швидкі, й між ними можлива ротація без шкоди для якості гри.

Максим Хлань

На правий фланг не вдалося залучити Олександра Назаренка, а тому з вінгерів лише Брагару. У нинішніх умовах праворуч він найбільш ефективний, адже швидкий, технічний і, що важливо, лівоногий. Хоча Максим настільки універсальний, що грає аж на п’ятьох позиціях. Праворуч ще можуть вийти Олег Очеретько або Владислав Велетень, втім гравець Колоса в останній момент доєднався до команди, тому, вочевидь, тішитиметься роллю резервіста.

Максим Брагару

У нападі натомість ситуація краща. Основний форвард Данило Сікан із дозволу Шахтаря зіграє. На фоні цієї новини відсутність ще одного сильного нападника Владислава Ваната не видається катастрофічною. Він більш стане в нагоді Динамо в матчах єврокубків. А замінювати Сікана буде Ігор Краснопір – гравець Руха з лави запасних двічі результативно виходив за молодіжну збірну. Позиція страйкера тривоги не викликає.

Данило Сікан

Дискусії про важливість олімпійського турніру

Окрім питання складу, у ЗМІ активно розганяли тему важливості олімпійського футбольного турніру. Позиція Мінспорту та тренерського штабу Ротаня чітка і зрозуміла: Україна вперше потрапила на форум, тому потрібно зібрати гідний склад та гарно презентувати країну. Беззаперечно, нам потрібні нагадування про себе у світі, адже інтерес до питання України потроху зменшуться. До того ж тренери переймаються за результат, бо уся відповідальність на них.

Руслан Ротань

Позиція вітчизняних клубів-учасників єврокубків натомість більш видавалася за власні інтереси. Мовляв, ми граємо відбір, тому нам потрібні всі кращі гравці. З одного боку, це не етично стосовно країни, але, якщо мислити глобально, то вони теж презентують Україну на міжнародній арені.

Коли Шахтар (напряму потрапив у груповий етап ЛЧ) чи Полісся (грає кваліфікацію Ліги конференцій) ще протягнули б без одного-двох гравців, то для Динамо відпустити Бражка, Вівчаренка, Ваната та Волошина – це втратити частину основної обойми. Олімпійський турнір триватиме три тижні, а груповий етап єврокубків – чотири місяці. Тому потрапляння туди представників України теж питання іміджу.

Тут ще варто врахувати статус змагань. Олімпіада як явище, безумовно, велика спортивна подія, однак такою вона вважається для індивідуальних видів спорту. Щодо футболу, то статус олімпійського турніру не серйозніший, ніж у чемпіонатів світу або Європи.

Олімпійська збірна України

У ситуації, що склалася, сторони зуміли дійти рішення, де й імідж країни врахували, й інтереси клубів задовольнили. Тим, що відправили двох і більше гравців, дозволили перенести матчі УПЛ. На поступки пішов і Шахтар, відпустивши одразу п’ятьох.

Загалом Руслану Ротаню таки вдалося зібрати кращих із футболістів, кому дозволили поїхати їхні клуби. Бо ж у найгіршому випадку могли грати або далекі резервісти команд УПЛ, або молодь із чемпіонату U-19, або, наприклад, футболісти Олександрії.

Україна точно не виставляє склад, який буде домінуючим на фоні наших суперників, проте там є і гравці національної збірної, і перспективні хлопці з "молодіжки". Що не менш важливо, Ротаню вдалося зберегти лінію оборони зі знайомих із його ідеями футболістів. Потенційно це дозволить будувати гру від захисту зі швидкими переходами в атаку. На щастя, створити момент є кому. Ролі лідерів відійдуть до Сікана, Криськіва, Брагару.

Прогнозувати результат української збірної важко, адже національна команда довела, що можна нікуди не вийти, маючи хороших гравців. Чого хочеться побачити на полі, так це самовіддачі. Тоді сама гра складеться більш вдало.