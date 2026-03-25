Відповідальність велика: Забарний – про матч проти Швеції у відборі на ЧС-2026
Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції, наголосивши, що до гри треба підходити з холодною головою.
Про це він сказав під час пресконференції.
"Думаю, всі пам'ятають той момент, коли ми у 2022 році програли Уельсу. Звісно, всім хотілось тоді вийти, і ми отримали великий досвід. Ті, хто там були, все розуміють. Зараз ми налаштовуємось. Розуміємо, що це великий шанс знову ж таки нагадати про війну. Це великий шанс для всієї нації.
І показати свій характер в першу чергу. Звісно, це дуже важливо, але треба підходити з холодною головою – ми граємо у футбол. Але як би ти сильно не хотів, треба грати з холодною головою. Всі це розуміють. Відповідальність велика, і ми налаштовуємось на цю гру", – сказав Забарний.
Раніше думками щодо майбутнього протистояння поділився і головний тренер збірної України Сергій Ребров.
Також він не відповів на питання, чи вийде Забарний в якості капітана на майбутнє протистояння.
Матч відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.
Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах. Також текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.
У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.