Відповідальність велика: Забарний – про матч проти Швеції у відборі на ЧС-2026

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції, наголосивши, що до гри треба підходити з холодною головою.

Про це він сказав під час пресконференції.

"Думаю, всі пам'ятають той момент, коли ми у 2022 році програли Уельсу. Звісно, всім хотілось тоді вийти, і ми отримали великий досвід. Ті, хто там були, все розуміють. Зараз ми налаштовуємось. Розуміємо, що це великий шанс знову ж таки нагадати про війну. Це великий шанс для всієї нації. І показати свій характер в першу чергу. Звісно, це дуже важливо, але треба підходити з холодною головою – ми граємо у футбол. Але як би ти сильно не хотів, треба грати з холодною головою. Всі це розуміють. Відповідальність велика, і ми налаштовуємось на цю гру", – сказав Забарний.

Раніше думками щодо майбутнього протистояння поділився і головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Також він не відповів на питання, чи вийде Забарний в якості капітана на майбутнє протистояння.

Матч відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах. Також текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.

У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.