Це дуже сильна команда за характером: Ребров поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Швеції

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров розповів про підготовку команди до півфінального матчу плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року проти Швеції.

Про це він сказав під час пресконференції напередодні поєдинку.

За словами наставника, шведська команда відзначається характером, тому для здобуття перемоги українським футболістам необхідно вигравати єдиноборства.

"Це дуже сильна команда за характером. Нам потрібно виграти завтра за характером. Буде багато боротьби та дуелей – потрібно на цьому сконцентруватися".

Український наставник зазначив, що тактика відіграє важливу роль, однак також потрібна концентрація на кожному ігровому компоненті.

"Тактика – це важливо, але у футболі багато компонентів. Ми повинні виграти в кожному – тоді у нас буде перевага. Це не гарантує, що ми виграємо матч, але дає тобі більше шансів. Завтра маємо бути сконцентровані на кожному елементі гри".

Раніше тренер "синьо-жовтих" розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу. Також Ребров відмовився називати ім'я капітана команди на майбутній матч, наголосивши на наявності кількох лідерів на кшталт Іллі Забарного.

Матч між Україною та Швецією відбудеться у четвер, 26 березня. Поєдинок у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Переможець протистояння у фіналі плейоф відбору на ЧС-2026 зіграє з тріумфатором пари Польща – Албанія.