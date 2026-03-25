Ребров – про те, хто виведе команду на матч проти Швеції в якості капітана: Яка вам різниця?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не відповів на питання, хто виведе команду з капітанською пов'язкою на матч проти Швеції у межах плейоф відбору на ЧС-2026, зазначивши, що різниці нема.

Про це він сказав під час пресконференції напередодні поєдинку.

"Забарний виводив збірну в якості капітана на матч проти Франції? Я не думаю, що це велика проблема, я вважаю, що в нас дійсно є лідери на полі, які своїм прикладом повинні показувати, як грати такі важливі матчі. Тут дійсно дуже важливо показувати характер. Тактика, стратегія – це важливі речі, але завтра дуже важливо показати характер.

Чи буде це знову Забарний? А яка різниця вам? Завтра побачите. Це було питання, ну я вам просто відповідаю", – сказав Ребров.

Раніше тренер "синьо-жовтих" розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу.

Матч відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах. Також текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.

У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.