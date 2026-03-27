Дуже прикро, що програли, але в нас дійсно хороше майбутнє, – Пономаренко оцінив фатальну поразку від Швеції

Дебютант збірної України Матвій Пономаренко висловився про поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Трендець".

Нападник київського Динамо не приховував своїх прикрих емоцій та зауважив, що навіть його дебютний результативний удар не приніс користі команді.

"Прикрі емоції. Мої досягнення – це мої, але якщо вони не приносять користі команді і ми програємо, будуть негативні емоції. Дуже прикро, що програли, але в нас дійсно хороше майбутнє, тому що молоді гравці, і вони знають, до чого йти. Тим більше багато вже грають в Європі. Всі знають, до чого треба прагнути. Сподіваюсь, що ця гра буде показовою для нас, що є ще до чого прагнути і що попереду ще дуже багато чого", – сказав Пономаренко.

Також 20-річний форвард запевнив, що у нього не було мандражу у цьому матчі. Матвій додав, що розумів, що потрібно виходити на футбольне поле та допомогти збірній забити.

Пономаренко став автором голу престижу України, встановивши остаточний рахунок зустрічі 1:3 на користь шведів.

У поточному сезоні-2025/26 нападник киян забив 10 голів у 16 іграх у всіх матчах за першу команду "синьо-білих" та очолив гонку бомбардирів УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Пономаренко привернув увагу скаутів Боруссії Дортмунд і Лейпцига.