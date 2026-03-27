Пономаренко забив дебютний гол за збірну України

Форвард Динамо Київ Матвій Пономаренко забив дебютний гол за національну збірну України.

Це сталося у матчі 1/2 плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції.

На жаль, гол нападника став лише м'ячем престижу, адже "синьо-жовті" поступилися 1:3 та вилетіли з турніру.

У поточному сезоні 20-річний нападник забив 10 голів у 16 іграх у всіх матчах на за дорослу команду "синьо-білих" та очолив гонку бомбардирів УПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пономаренко привернув увагу скаутів Боруссії Дортмунд і Лейпцига.