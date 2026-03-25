Пономаренком активно цікавляться у Бундеслізі: за один із клубів уже грав футболіст Динамо

Денис Іваненко — 25 березня 2026, 09:16
Матвій Пономаренко
ФК Динамо

Найкращий бомбардир Української Прем'єр-ліги Матвій Пономаренко може продовжити кар'єру в Німеччині.

Про це повідомляє LEGIONERS UA.

Відомий інсайдер Екрем Конур розповів, що форвардом цікавляться два топових німецьких клуби. Йдеться про дортмундську Боруссію та Лейпциг, які наразі посідають другу та четверту сходинку в турнірній таблиці Бундесліги відповідно.

Вони не просто спостерігають прогресом нападника, а активно ведуть скаутинг. Їхні представники вже тривалий час аналізують 20-річного гравця та регулярно готують детальні щотижневі звіти щодо його форми та розвитку.

Зазначимо, що Матвій почав отримувати регулярну ігрову практику після призначення на посаду головного тренера Динамо Ігоря Костюка. У цьому сезоні він провів десять матчів в УПЛ, у яких забив дев'ять голів.

Напередодні він отримав дебютний виклик у збірну України. Раніше сам Пономаренко розповідав, за який клуб мріє пограти.

Нагадаємо, що свого часу в Боруссії Дортмунд виступав Андрій Ярмоленко. Легенда Динамо зіграв за "джмелів" 26 поєдинків, відзначившись шістьма голами й такою ж кількість асистів.

