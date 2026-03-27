Бондар – про ганебну поразку від Швеції: Ми дуже легкі м'ячі пропускали

Центральний захисник збірної України та донецького Шахтаря Валерій Бондар висловився про поразку від Швеції (1:3), яка позбавила команду усіх шансів на ЧС-2026.

Його цитує Tribuna.

Центрбек не зміг пояснити, чому команда розпочала гру без концентрації. Футболіст додав, що вони пропустили легкі м'ячі.

"Ми дуже легкі м'ячі пропускали, не повинні були пропускати легко, особливо в таких матчах", – сказав гравець "гірників".

Бондар оцінив другий гол від Віктора Дьокереша, який став автором хеттрика у ворота Анатолія Трубіна. За словами Валерія, шведський форвард настільки швидко зіграв під праву ногу, що він не встиг закрити нападника лондонського Арсенала.

Також 27-річний оборонець "синьо-жовтих" розповів, що намагався донести до команди Сергій Ребров у перерві поєдинку.

"Більше додати агресії саме в атаці. Щоб не один Ванат був у штрафній, щоб було більше гравців, більше нагнітати, більше туди давати передачі, щоб захисники помилялися – і вже у нас будуть моменти. Більше саме агресії повинно було бути в нас в завершальній стадії", – відповів центрбек.

Збірна України побила абсолютний світовий рекорд зі знаком мінус. "Синьо-жовті" вшосте програли у стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко дав вибуховий післяматчевий коментар, у якому назвав гру збірної позорищем, а нападник Роман Яремчук зізнався, що він втратив свій останній шанс зіграти на Мундіалі.