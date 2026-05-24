Пономаренко: Чудовий сезон у особистому плані

Форвард Динамо Київ Матвій Пономаренко прокоментував свою перемогу в бомбардирській гонці УПЛ сезону-2025/26.

Слова нападника наводить пресслужба столичного клубу.

"Після матчу з Поліссям я казав, що ставлю таку мету. Тому виходив на футбольне поле з бажанням забити м'яч та стати найкращим бомбардиром. Чудовий сезон в особистому плані, адже я закріпився в першій команді Динамо. Дуже приємно, що отримав виклик до національної збірної України.

На жаль, посіли четверте місце в чемпіонаті та не проявили себе в єврокубках. Добре, що ми виграли Кубок України – можемо вийти в Лігу Європи. Робитимемо все можливе, щоб опинитися там та тішити вболівальників", – заявив форвард.