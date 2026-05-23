Разом із Ямалем та Кубарсі: Пономаренко та Еліас увійшли до списку номінантів на Golden Boy-2026

Центрфорвард київського Динамо Матвій Пономаренко та нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас увійшли до списку номінантів на нагороду Golden Boy-2026.

Про це повідомляє організатор премії Tuttosport.

Пономаренко та Еліас потрапили до топ-100 рейтингу на цю нагороду. Нападник "гірників" розташувався на 84 сходинці, тоді як форвард киян поступився Еліасу на два пункти в списку.

Рейтинг очолює вінгер каталанської Барселони Ламін Ямаль Насрауї Ебана. Його головні конкуренти у верхній трійці зазначені: півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері та одноклубник Ямала Пау Кубарсі.

Рейтинг претендентів на нагороду Golden Boy-2026.

1. Ламін Ямаль (Барселона)2. Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)3. Пау Кубарсі (Барселона)4. Ян Діоманде (Лейпциг)5. Естевао (Челсі)6. Айюб Буадді (Лілль)7. Леннарт Карль (Баварія)8. Віктор Фрогольдт (Порту)9. Йоррел Гато (Челсі)10. Лука Вушкович (Гамбург)...84. Кауан Еліас (Шахтар)

86. Матвій Пономаренко (Динамо)

Зауважимо, що Golden Boy – це щорічна футбольна нагорода найкращому молодому гравцеві, який ще не досяг 21 року та виступає у вищому дивізіоні.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Пономаренко забив 15 голів та віддав 1 результативну передачу у 21 матчі за дорослу команду Динамо у всіх турнірах. Разом з київською командою форвард здобув Кубок України у поточному сезоні.

Тоді як Еліас відіграв 36 матчів, відзначивсь 11 забитими м'ячами та 7 асистами. У складі "гірників" Кауан став переможцем чемпіонату України та дійшов до півфіналу Ліги конференцій у цьогорічній кампанії.

Нагадаємо, що минулого року нагороду Golden Boy виграв 19-річний півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе.