За два кроки до фіналу: прев'ю першого півфінального матчу Ліги конференцій Шахтар – Крістал Пелес

У четвер, 30 квітня, відбудеться перший матч півфіналу Ліги конференцій-2025/26 між донецьким Шахтарем та Крістал Пелес.

Зустріч пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю гри та оцінити перспективи "гірників" проти середняка АПЛ.

Шахтар може видати майже усі сили на Лігу конференцій

Після тріумфу над АЗ в межах чертьфіналу підопічні Турана провели три матчі й усі переможні: донеччани здолали Полісся, Зорю та Кудрівку із загальним рахунком 6:2.

Попередні матчі демонстрували проблеми Шахтаря при грі на стандартах біля власних воріт, але зараз біля власних воріт зі стандартів лідер чемпіонату України не дозволяє створювати таку кількість моментів, як це було в матчі-відповіді проти Леха чи в попередніх матчах на внутрішній арені. Більше того, з двох пропущених м'ячів у трьох поєдинках один було забито з пенальті. Тепер "гірники" мають переваги над другим місцем у вісім очок і фактично закрили для себе питання УПЛ – всі сили на єврокубок?

Традиційно під пильною увагою в мабутньому поєдинку проти Крістал Пелес перебуватимуть бразильці, які вміють вирішувати долю моменту та матчу завдяки індивідуальним діям, а кадрові втрати суперників можуть цьому посприяти. Від Турана вболівальники очкують на сильніший склад, оскільки травмованих чи дискваліфікованих Шахтар напередодні гри з "орлами" не має.

Чи віддаватиме Пелес приорітет окремому турніру?

Середняки своїх чемпіонатів мають тенденцію у випадку, якщо дійшли до пізньої стадії єврокубку віддавати переваги цьому турніру, зберігаючи сили на внутрішній арені. Зараз лондонський клуб посідає 13 місце в АПЛ, набравши 43 залікові бали, але всього на сім очок відстає від шостого місця і має гру в запасі (проти Манчестер Сіті). Чи боротимуться "склярі" в обох турнірах на максимальному рівні – питання відкрите.

Після мінімальної поразки від Фіорентини, яка принесла підсумковий вихід до 1/2 фіналу Крістал Пелес зіграли внічию з Вест Гемом, який бореться за порятунок та програли Ліверпулю.

За моментами підопічні Гласнера награли мінімум на нічию, але футбольний фарт і майстерність Вудмана були на боці "червоних". Окремо відзначимо й ігнорування фейр-плею від гравців Пелес в моменті із забитим м'ячем – голкіпер Ліверпуля отримав ушкодження коліна, але це не змусило лондонців зупинити атаку і забити гол у порожні ворота.

Daniel Muñoz scored his eighth Premier League goal this afternoon 🇨🇴

Проти Шахтаря у складі Крістал Пелес точно не зіграють Шейк Дукуре (0 матчів у сезоні), Едді Нкетія (19 матчів, 4+1) та Еван Гессан (32 матчі, 4+1).

Історія зустрічей

Лондонський клуб лише раз перетинався з українськими клубами в межах єврокубків і трапилось це у поточному сезоні – восени Крістал Пелес переграв київське Динамо в матчі першого туру основного етапу Ліги конференцій – голами відзначились Муньйос та Нкетія.

02.10.2025 Динамо – Крістал Пелес 0:2

Коментарі перед матчем

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловив готовність команди до майбутнього поєдинку, хоча й акцентував увагу суспільства на моральній втомі гравців.

"Відчуваю, що ми будемо готові, оскільки це півфінал. Мусимо бути готові в будь-якому разі. Так, ми втомлені – насамперед морально, ментально, адже це дійсно забирає дуже багато нашої життєвої енергії. Стосовно нашого суперника, то це команда топрівня, яка грає в одному з найбільш конкурентних чемпіонатів світу", – вважає турецький фахівець.

Генеральний директор донеччан Сергій Палкін також наголосив на проблемах, із якими стикається команда протягом сезону.

"Якщо ми переможемо Крістал Пелес, ми доведемо, що наша модель працює і не залежить від місця, де ми перебуваємо. Шахтар грає поза межами рідного міста з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році був змушений переїхати ще далі". – розповів функціонер.

Хто розсудить матч?

Перший матч півфіналу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем і Кристал Пелес обслужить німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цваєром.

Допомагатимуть Цваєру лайнсмени Роберт Кемптер і Крістіан Дітц. Резервний рефері – Свен Яблонскі. Арбітри VAR – Бастіан Данкерт і Сорен Шторкс. Всі представляють Німеччину.

Де дивитись матч 1/2 фіналу Ліги конференцій Шахтар – Крістал Пелес

Зустріч відбудеться 30 квітня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Прогноз автора: результативна нічия.