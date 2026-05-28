Гласнер зробив заяву після тріумфу у Лізі конференцій: Я бачу себе слугою для гравців і для клубу

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер поділився емоціями після перемоги у фіналі Ліги конференцій (1:0) над іспанським Райо Вальєкано.

Його слова передає УЄФА.

Наставник наголосив, що фінальна гра стала 60-ю для його команди у сезоні-2025/26. За словами коуча, в "орлів" була складна кампанія з інтенсивним графіком поєдинків.

"Я бачу себе слугою для гравців і для клубу, людиною, яка задає напрямок. Я маю подякувати гравцям, я маю подякувати вболівальникам, тому що це був неймовірний день для мене та моєї родини. Що далі? Мені навіть не подобається думати про післязавтра. Усі, хто мене знає, знають, що до сьогодні (27 травня – прим. ред.) я був у тунелі й думав лише про цю гру. Я знаю, що сьогодні ввечері вип'ю кілька келихів пива з гравцями, а завтра ми полетимо назад до Лондона!" – сказав Гласнер.

Нагадаємо, що ця гра стала останньою для 51-річного австрійського наставника на чолі англійського клубу. Напередодні фіналу Ліги конференцій Гласнер розповів, що йде з посади головного тренера Крістал Пелес.

Відзначимо, що по ходу фіналу воротар Райо Вальєкано Аугусто Баталья зупинив матч через погане самопочуття вболівальника, а опорного півзахисника англійського клубу Адама Вортона визнали найкращим гравцем фінального поєдинку.