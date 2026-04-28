Палкін: Якщо ми переможемо Крістал Пелес, ми доведемо, що наша модель працює

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін заявив, що вихід "гірників" до півфіналу Ліги конференцій – це велике досягнення для команди, а перемога над Крістал Пелес свідчитиме про працездатність моделі клубу.

Його слова передає Reuters.

"Навіть вихід до півфіналу – це досить велике досягнення, зважаючи на обставини, в яких ми зараз перебуваємо. Цього сезону ми зіграли найбільшу кількість європейських матчів у нашій історії... Якщо ми переможемо Крістал Пелес, ми доведемо, що наша модель працює і не залежить від місця, де ми перебуваємо. Шахтар грає поза межами рідного міста з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році був змушений переїхати ще далі".

Палкін розповів про логістичні проблеми, з якими стикається команда. Також він підкреслив, що для "гірників" важливо дарувати позитивні емоції українцям у складний час.

"За таких обставин йдеться не лише про спортивні результати. Йдеться про виживання, відповідальність і стабільність. Це ключові чинники, які визначають наш підхід до управління процесом. Ми втратили свій дім, але не втратили своєї ідентичності. Наша модель базується на ядрі українських гравців у поєднанні з бразильськими, і ми продовжуємо розвивати українські таланти. Виступи команди також мали значення, що виходило за межі футболу, даруючи Україні полегшення".

За словами генерального директора "гірників", головною метою Шахтаря залишається повернення до Ліги чемпіонів.

"Наша гра та позитивні результати дарують їм позитивні емоції. А для нас це найбільша нагорода, яку ми можемо дати. Повернення до групового етапу Ліги чемпіонів – головна мета Шахтаря. У 2009 році клуб виграв Кубок УЄФА, який зараз називається Лігою Європи. Ми маємо зробити все, що в наших силах. Якщо ми це зробимо, я вірю, що зможемо повернутися до Ліги чемпіонів. Це дуже важливо для нас у цей момент".

Нагадаємо, матч Шахтар – Крістал Пелес відбудеться у четвер, 30 квітня, у польському Кракові, початок – о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Англії.

Додамо, що першу гру проти Крістал Пелес обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цваєром.