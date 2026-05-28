22-річний Вортон став найкращим гравцем фіналу Ліги конференцій за версією УЄФА

Опорного півзахисника англійського Крістал Пелес Адама Вортона визнали найкращим гравцем фіналу Ліги конференцій проти Райо Вальєкано за версією УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

22-річний англієць провів весь матч на полі. За даними статистичного порталу Sofascore, за гру він один раз пробив по воротах, віддав 30 точних передач із 38, здійснив 5 успішних відборів м'яча та виграв 3 з 5 єдиноборств на землі й 2 з 5 дуелей в повітрі. За версією Sofascore Вортон теж став найкращим гравцем матчу, отримавши оцінку 7.6.

У поточному сезоні Адам Вортон провів у футболці "орлів" 53 матчі, у яких відзначився 1 голом та віддав 7 асистів.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги конференцій Крістал Пелес переграв Райо Вальєкано з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі забив Жан-Філіпп Матета.

Також зауважимо, що воротар іспанського Райо Вальєкано Аугусто Баталья зупинив фінал Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес на 35-й хвилині через погане самопочуття вболівальника.