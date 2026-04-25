Астон Вілла поступилась Фулгему у 34 турі АПЛ
У суботу, 25 квітня, відбулись матчі 34 туру Англійськї Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
У стартовій зустрічі ігрового дня Фулгем вдома обіграв Астон Віллу. Єдиний гол в активі Раяна Сессеньйона наприкінці першого тайму.
Чемпіонат Англії – АПЛ
34 тур, 25 квітня
Фулгем – Астон Вілла 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 43 Сессеньйон
17:00 Вест Гем – Евертон
17:00 Вулвергемптон – Тоттенгем
17:00 Ліверпуль – Кристал Пелес
19:30 Арсенал – Ньюкасл Юнайтед
Напередодні Манчестер Сіті переграв Бернлі та очолив турнірну таблицю АПЛ, а Борнмут втратив перемогу над Лідсом.