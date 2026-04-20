Шахтар переграв Полісся у центральному матчі 24 туру УПЛ

У понеділок, 20 квітня, відбулася центральна гра 24-го туру УПЛ сезону-2025/26, у якій донецький Шахтар переграв житомирське Полісся.

У першому таймі команди не змогли знайти можливості пробити ворота суперникам. Хоча Ізаке забив гол на 12-й хвилині, але його скасували, бо Траоре, який віддав йому передачу, знаходився в офсайді.

На 21-й хвилині матчу травмувався 23-річний півзахисник "вовків" та збірної України Борис Крушинський, замість нього вийшов Майсурадзе. Перша 45-хвилинка не порадувала вболівальників видовищними гольовими моментами. А наприкінці зустрічі головний наставник житомирян Руслан Ротань відзначився жовтою карткою за суперечки з арбітрами.

Рахунок зумів відкрити Валерій Бондар на 56-й хвилині, який коліном забив м'яч у ворота після подачі кутового. Для гірників це перший гол у ворота Полісся в УПЛ.

Під завісу зустрічі Вінісіус вийшов у небезпечну контратаку та міг додати другий гол на користь "гірників", але Краснічі вибив м'яч з власних воріт. На 90+5 хвилині свисток головного рефері матчу Віктора Копієвського зафіксував фінальний рахунок. Шахтар вперше в історії Української Прем'єр-ліги здобув перемогу над Поліссям.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 20 квітня

Шахтар – Полісся 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 56 Бондар

Шахтар: Різник, Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Очеретько, Ісаке Сілва (Назарина, 88), Бондаренко (Тобіас, 88), Егіналду (Невертон, 70), Траоре (Кауан Еліас, 80), Аліссон (Лукас Феррейра, 70).

Полісся: Волинець, Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Майсурадзе, 21), Бабенко, Андрієвський (Краснічі, 81), Емерллаху (Федор, 46), Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 62), Назаренко (Брагару, 62).

Попередження: Брагару (84), Очеретько (90+2)

Після цього матчу Шахтар захопив лідерство в турнірній таблиці УПЛ, а підопічні Ротаня залишилися на третій позиції.

