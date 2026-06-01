Головний тренер Ланса може очолити Крістал Пелес

Англійський Крістал Пелес проведе перемовини з головним тренером французького Ланса П'єром Сажем щодо можливого призначення на посаду наступного очільника клубу.

Про це повідомляє BBC.

Французький фахівець проведе зустріч із представниками лондонців найближчими днями.

Крістал Пелес звернувся до кандидатури Сажа після того, як їхній пріоритетний варіант, Андоні Іраола, розпочав переговори з Ліверпулем, де має замінити звільненого Арне Слота.

Французький керманич очолив Ланс у червні минулого року, посів з командою друге місце в Лізі 1 та виграв Кубок Франції.

Крім Сажа, керівництво Крістал Пелес розглядає кандидатури Френка Лемпарда (Ковентрі Сіті, Чемпіоншип), Кірана Маккенни (Іпсвіч Таун, Чемпіоншип), Діно Топпмеллера (колишній тренер Айтрахт Франкфурт), Томаса Франка (колишній очільник Тоттенгема) та Шона Дайча (колишній керманич Ноттінгем Форест).

Попередній головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер, який привів команду до перемоги в Кубку Англії та Лізі конференцій, раніше оголосив про свій відхід після завершення контракту цього літа.

Також, за даними інсайдерів, Гласнер може очолити італійський Мілан.