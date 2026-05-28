Тренер Райо Вальєкано відреагував на поразку у фіналі Ліги конференцій

Головний тренер Райо Вальєкано Іньїго Перес висловився про поразку своєї команди від Крістал Пелес (0:1) у фіналі Ліги конференцій.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Фахівець заявив, що дуже засмучений, адже це був конкурентний матч, в якому іспанська команда мала шанси на історичну перемогу.

"Ми відчуваємо біль, ми відчуваємо злість, ми відчуваємо смуток через те, що втратили такий шанс. Сподіваюся, мої гравці й надалі гратимуть так, як вони грають зараз, і, можливо, іншим разом результат буде кращим для нас. Не думаю, що колись у житті ще раз подивлюся цей матч. Я ніколи не переглядав фінали, які програвав. У Крістал Пелес було кілька моментів, вони дуже добре захищалися, тому я ні про що не шкодую.

Райо – вічний. Я можу лише показати, наскільки вдячний Райо та вболівальникам. Приймати труднощі та виклики – частина нашої сутності. Ми справляємося зі своїми проблемами та знову піднімаємося. Я пишаюся Вальєкасом і всім, що він уособлює. Ця гра показує, ким ми є як група. Коли перед нами стоять такі складні виклики, як Крістал Пелес, ми продовжуємо намагатися й не показуємо страху.

Очевидно, коли програєш – це боляче, але мені приємно чути, що ми принесли радість району. Неможливо не думати про те, як було б, якби ми перемогли. Це був би неймовірний вибух радості. Крістал Пелес не зробив нічого, чого я не очікував. Не думаю, що брак нашого досвіду чи те, що вони вже грали у фіналах, стало фактором. Вони були дуже ефективними у ключові моменти, і цього виявилося достатньо", – сказав Перес.