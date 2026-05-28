Капітан Крістал Пелес висловився про перемогу у фіналі Ліги конференцій: Це спогади на все життя

Софія Кулай — 28 травня 2026, 07:05
Дін Гендерсон
instagram.com/deanhenderson

Капітан Крістал Пелес Дін Гендерсон поділився думками щодо перемоги у фіналі Ліги конференцій над іспанським Райо Вальєкано (1:0).

Його цитує УЄФА.

Голкіпер "орлів" відзначив свою команду, яка провела величезну кількість ігор за рік, але у фінальному поєдинку віддала усі сили.

"Ці хлопці, чесно, вони мене вражають. Це дуже особливий вечір. Це наша 60-та гра (цього сезону – прим. ред.). Вони відбігали весь рік. У нас були важкі часи протягом сезону, але в такі вечори, як цей, хлопці виклалися на повну.

Це особливі моменти з особливими людьми. Це спогади на все життя. Моя родина також тут, і – так, це неймовірно. Я просто намагаюся повністю це усвідомити", – сказав Гендерсон.

Єдиний та переможний гол у зустрічі забив французький нападник англійського клубу Жан-Філіп Матета на 51-й хвилині гри.

Нагадаємо, що по ходу фіналу воротар Райо Вальєкано Аугусто Баталья зупинив матч через погане самопочуття вболівальника, а опорного півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона визнали найкращим гравцем фінального поєдинку.

Напередодні гри Олівер Гласнер повідомив, що після фіналу Ліги конференцій покине посаду головного тренера Крістал Пелес.

Ліга конференцій 2025/26

