З Ярмоленком та Яремчуком: збірна України оголосила стартовий склад на матч з Північною Ірландією

Тренерський штаб Андреа Мальдери визначився зі стартовим складом збірної України на матч третього туру Ліги націй у дивізіоні В проти Північної Ірландії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Україна: Різник, Бондар, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Судаков, Бражко, Очеретько, Циганков, Ярмоленко (к), Яремчук

Матч між "синьо-жовтими" та "зелено-білими" відбудеться 2 жовтня на стадіоні імені Антона Малатінскего в Трнаві. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що до списку заявлених гравців збірної України на поєдинок проти Північної Ірландії не потрапили сім гравців, які були викликані на збір.

Йдеться про травмованого Віталія Миколенка, Богдана Михайличенка, Олександра Драмбаєва, Олександра Піхальонка, Максима Хланя, Владислава Велетня та Владислава Ваната.

Миколенко вже залишив розташування збірної. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Відзначимо, що ви можете простежити за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку проти Північної Ірландії на "Чемпіоні", ознайомившись із цим посиланням.