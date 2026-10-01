Україна – Північна Ірландія: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги націй

У п'ятницю, 2 жовтня, відбудеться поєдинок третього туру Ліги націй-2026/27 з футболу, у якому збірна України на умовно домашньому полі зіграє з Північною Ірландією.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 21:45 за київським часом, безпосередньо у цій новині.

Гру на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві розсудить бельгійська бригада арбітрів на чолі з Яспером Верготе.

Зазначимо, що перед очним протистоянням обидві команди мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.

Раніше прогноз на цей поєдинок зробив Володимир Чеснаков. Легенда Ворскли вірить у позитивний результат для "синьо-жовтих".