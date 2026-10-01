Битва лідерів групи: прев'ю матчу Ліги націй Україна – Північна Ірландія

Збірна України з футболу вже зовсім скоро проведе матч третього туру Ліги націй, де її суперником стане національна команда Північної Ірландії.

"Чемпіон" розповідає головне про протистояння лідерів групи B2.

Коли та де відбудеться матч

Гра відбудеться 2 жовтня у Словаччині. Для "синьо-жовтих" цей поєдинок буде номінально домашнім.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Як стартували збірні в Лізі націй

До очного протистояння Україна та Північна Ірландія підходять із абсолютно однаковими показниками. Після двох турів обидві команди мають по чотири залікові бали, забили по одному м'ячу та ще жодного разу не пропустили.

Команда Андреа Мальдери розпочала Лігу націй із виїзної перемоги над Угорщиною (1:0). Єдиний гол на 42-й хвилині забив нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан.

Наприкінці зустрічі Олександр Назаренко отримав другу жовту картку та залишив Україну в меншості, але "синьо-жовті" втримали мінімальну перевагу.

Відеоогляд матчу Угорщина – Україна від MEGOGO

У другому турі італійський фахівець вдався до масштабної ротації у поєдинку із Грузією. У стартовому складі порівняно із грою в Будапешті відбулося одразу десять змін.

Україна не змогла забити, але й удруге поспіль залишила свої ворота "сухими" – 0:0. Найпомітнішим у складі українців став Анатолій Трубін, який кілька разів виручив команду, за що врешті-решт отримав визнання "Лев матчу".

Відеоогляд матчу Грузія – Україна

Північна Ірландія пройшла перші два тури за практично ідентичним сценарієм.

Спочатку команда Майкла О'Нілла сенсаційно переграла Грузію у Тбілісі (1:0). Одним із головних героїв матчу став голкіпер Пірс Чарльз, який у другому таймі відбив пенальті від Хвічі Кварацхелії.

А вирішальний епізод стався вже на 99-й хвилині. Шей Чарльз після подачі Трея Г'юма забив єдиний м'яч та приніс північноірландцям першу в історії виїзну перемогу в Лізі націй.

Відеоогляд гри Грузія – Північна Ірландія

Після цього підопічні О'Нілла зіграли вдома 0:0 з Угорщиною. У цьому протистоянні господарі статистично практично не поступились фаворитам, вдруге поспіль шокувавши суперників по квартету, де вони вважались головним андердогом.

Відеоогляд матчу Північна Ірландія – Угорщина

У підсумку північноірландці, як і Україна, підійшли до третього туру з чотирма очками та без пропущених м'ячів.

Проти "синьо-жовтих" гостям не допоможе один із ключових центральних захисників Даніель Баллард. Футболіст Сандерленда зазнав ушкодження наприкінці поєдинку із Грузією та достроково повернувся до клубу.

Україна при цьому не зможе розраховувати на Віталія Миколенка. Він також не встиг відновитись від пошкодження, через яке пропустив останню гру.

Тож зустріч у Трнаві стане прямою боротьбою за перше місце у квартеті B2. Переможець матчу одноосібно очолить групу після трьох турів.

Standings provided by Sofascore

Історія протистоянь

Гра у Словаччині стане сьомою в історії між майбутніми суперниками. Перевага на боці "синьо-жовтих" – три перемоги, дві нічиї та одна поразка. Загальний баланс голів – 4:3.

Вперше збірні зустрілися у кваліфікації чемпіонату світу-1998. У Белфасті українці перемогли 1:0 завдяки голу Сергія Реброва, а в Києві здобули ще одну звитягу – 2:1. Тоді відзначилися Віталій Косовський та Андрій Шевченко.

Наступні дві зустрічі відбулися у відборі до Євро-2004. Обидві завершилися нульовими нічиїми.

Найболючіший матч для українських уболівальників відбувся на чемпіонаті Європи-2016. У французькому Ліоні Північна Ірландія несподівано перемогла команду Михайла Фоменка з рахунком 2:0.

Востаннє збірні перетиналися 3 червня 2021 року в товариському поєдинку у Дніпрі. Тоді Україна здобула мінімальну перемогу – 1:0, а єдиний м'яч забив Олександр Зубков.

Зубков забив переможний гол Північній Ірландії Getty Images

Загалом шість попередніх зустрічей подарували лише сім голів. У чотирьох із них одна з команд або одразу обидві взагалі не змогли відзначитися.

Хто судитиме матч

Поєдинок розсудить бельгійська бригада арбітрів на чолі з 34-річним Яспером Верготе. Йому допомагатимуть асистенти Міхаель Гееролф і Мартейн Тістерс.

Четвертий арбітр – Лотар Д'Хондт. Суддя VAR – Ян Ботерберг, його помічником буде Веслі де Кремер.

Верготе народився 14 січня 1992 року та працює у найвищому дивізіоні чемпіонату Бельгії з 2019-го. У нинішньому сезоні він відпрацював вісім матчів у національному чемпіонаті та єврокубках, де показав 24 жовті та три червоні картки.

Зокрема, Яспер працював на поєдинках кваліфікації Ліги конференцій, а також на грі основного етапу Ліги Європи Баєр – Цельє, яка завершилася перемогою німецького клубу 2:0.

Яспер Верготе Getty Images

Хто покаже матч Україна – Північна Ірландія

Зустріч Україна – Північна Ірландія можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Окрім того, гра буде доступна для перегляду безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Передуватиме цьому традиційна передматчева студія, яка розпочнеться о 20:30.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Північна Ірландія. Стежити за нею можна буде за посиланням.

Прогноз букмекерів

Фаворитом протистояння букмекери вважають підопічних Андреа Мальдери. На перемогу "синьо-жовтих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,90, тоді як звитяга Північної Ірландії оцінюється у 4,33. Нічия – 3,40.

Очікується, що зустріч не буде надто результативною. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 2,30, а ТМ 2,5 оцінюється в 1,57, що виглядає логічною на тлі старту команд: у чотирьох матчах України та Північної Ірландії в поточній Лізі націй було забито лише два голи.

На те, що обидві збірні зможуть відзначитися, пропонують коефіцієнт 2,10, тоді як варіант, що цього не станеться оцінюється в 1,71.

Більше шансів відкрити рахунок мають "синьо-жовті" – 1,63. Гості заб'ють першими – 2,66. Команди завершать матч без забитих м'ячів – 8,00.