Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Миколенко залишив розташування збірної України

Олексій Мурзак — 1 жовтня 2026, 18:56
Миколенко залишив розташування збірної України
Віталій Миколенко
УАФ

Захисник Евертона Віталій Миколенко залишив розташування збірної України через пошкодження та не допоможе команді в найближчих матчах.

Про це повідомила пресслужба національної команди.

Характер пошкодження та терміни повернення захисника до гри не уточнюються.

Зазначимо, що Миколенко пропустив попередній матч проти Грузії (нічия 0:0) через травму. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

Мальдера: Ми не можемо розраховувати на Миколенка
Миколенко повернувся у загальну групу збірної України перед матчем з Північною Ірландією
Клуб виявив до мене повагу: Миколенко – про новий контракт з Евертоном
Ключовий захисник збірної України не зіграє проти Грузії
Я просто за нього радий: Миколенко – про повернення Мудрика до футболу

Останні новини