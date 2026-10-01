Захисник Евертона Віталій Миколенко залишив розташування збірної України через пошкодження та не допоможе команді в найближчих матчах.

Про це повідомила пресслужба національної команди.

Характер пошкодження та терміни повернення захисника до гри не уточнюються.

Зазначимо, що Миколенко пропустив попередній матч проти Грузії (нічия 0:0) через травму. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.