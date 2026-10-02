Калитвинцев визначив фаворита у матчі між Україною та Північною Ірландією у 3-му турі Ліги націй

Колишній в. о. головного тренера та гравець національної збірної України Юрій Калитвинцев заявив, що не сумнівається у перемозі підопічних Андреа Мальдери над Північною Ірландією у 3-му турі Ліги націй.

Його слова передає Sport Express.

"Однозначним фаворитом бачу нашу збірну. А ще, впевнений, що Північна Ірландія буде використовувати конкретний "автобус" у захисті. Варто сказати, що Північна Ірландія досить непогано грала й в атаці в попередніх двох матчах Ліги націй, а я їх дивився обидва, але основний акцент у них – гра від оборони".

Також фахівець зазначив, що з приходом до національної команди італійського фахівця загальний малюнок став схожий до стилю Роберто Де Дзербі, з яким Мальдера співпрацював у Брайтоні та Марселі.

"Малюнок гри збірної України дуже подібний до стилю Роберто Де Дзербі. Ми бачили побудову "квадратів" у центрі поля, насамперед. Помилок у перших двох матчах Ліги націй теж вистачало, але без них ніяк, бо, повторююся, ідеального нічого не існує".

Окрім того, Калитвинцев додав, що рахунок не має значення, оскільки він впевнений у звитязі нашої команди.

"Наші переможуть. Рахунок не має значення", – заявив він.

Зауважимо, що "синьо-жовті" зустрінуться із "зелено-білими" 2 жовтня. Наступну гру підопічні Андреа Мальдери проведуть проти Угорщини 5 жовтня. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Напередодні став відомий список заявлених гравців збірної України на поєдинок проти Північної Ірландії. До нього не потрапили сім гравців, які були викликані на збір.

Зокрема у цій зустрічі нашій команді не допоможе через травму Віталій Миколенко, який вже залишив розташування збірної. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Відзначимо, що ви можете простежити за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку проти Північної Ірландії на "Чемпіоні", ознайомившись із цим посиланням.