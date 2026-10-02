Кучер: Збірна України зобов'язана здолати Північну Ірландію

Ексгравець збірної України Олександр Кучер вважає, що підопічні Андреа Мальдери є фаворитами матчу з Північною Ірландією у 3-му турі Ліги націй.

Його слова передає NV.ua.

Кучер очікує, що під час поєдинку буде багато силової боротьби. Він закликав "синьо-жовтих" бути особливо уважними під час стандартних положень.

"У цьому матчі буде дуже багато боротьби, але я думаю, що в ньому ми будемо грати, мабуть, першим номером. Тому найголовніше – треба бути уважними до контргри і стандартних положень, звичайно. Я віддаю перевагу збірній України. І я думаю, що воно так і є, мабуть. Сподіваємося, що для нас цей матч, саме в атакувальному плані, складеться набагато краще, ніж нульова нічия проти Грузії", – сказав він.

Фахівець вважає, що збірній Україні не потрібно ризикувати та бути пильним із суперником.

"Зараз ми граємо в такій більш рівній групі, але, я думаю, ми можемо здолати Північну Ірландію. І зобов'язані це робити. Грати ризикованіше в цьому матчі зараз я не бачу сенсу. Ми хочемо перемоги, треба йти вперед і забивати. Треба грати, але бути уважними. Ми ж бачимо, які результати в нашій групі: 1:0, 0:0 — не так багато забивається голів. Усі грають з обережністю. Немає такого відкритого футболу. Не було в жодному матчі відкритого футболу. І я не думаю, що там сильно хтось буде відкриватися у матчі України проти Північної Ірландії", – підсумував Кучер.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні став відомий список заявлених гравців збірної України на поєдинок проти Північної Ірландії. До нього не потрапили сім гравців, які були викликані на збір.

Зокрема у цій зустрічі нашій команді не допоможе через травму Віталій Миколенко, який вже залишив розташування збірної. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Відзначимо, що ви можете простежити за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку проти Північної Ірландії на "Чемпіоні", ознайомившись із цим посиланням.