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Вінгер збірної України подешевшав на мільйон євро за оцінкою Transfermarkt

Олексій Мурзак — 2 жовтня 2026, 19:52
Вінгер збірної України подешевшав на мільйон євро за оцінкою Transfermarkt
Олександр Зубков
Getty Images

Трансферна вартість вінгера АЕКа та збірної України Олександра Зубкова знизилася до 5 мільйонів євро.

Після оновлення оцінок футболістів грецького чемпіонату Transfermarkt зменшив вартість українця на мільйон євро. Раніше його оцінювали у 6 мільйонів – падіння становить близько 16,7%.

Водночас ринкова вартість ще одного представника України в чемпіонаті Греції, нападника Олімпіакоса Романа Яремчука, залишилася без змін і становить 3,5 млн євро. 

30-річний Зубков приєднався до АЕКа влітку 2026 року після виступів за Трабзонспор. Його контракт із грецьким клубом розрахований до 30 червня 2030 року.

У поточному сезоні українець провів за АЕК 8 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Як відомо, Олександр також потрапив у заявку збірної України на матчі Ліги націй, а в зустрічі проти Грузії виводив команду в статусі капітана. 

АЕК Збірна України з футболу Олександр Зубков

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