Україна – Північна Ірландія: де та коли дивитися матч Ліги націй

У п'ятницю, 2 жовтня, відбудеться матч третього туру Ліги націй-2026/27 між збірними України та Північної Ірландії з футболу.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Зауважимо, що це буде сьоме очне протистояння між командами. Перевагу мають "синьо-жовті" – три перемоги, дві нічиї та одна поразка.

Востаннє вони перетинались на полі влітку 2021 року. Та зустріч завершилась із рахунком 1:0 на користь України.

Нагадаємо, що на майбутні суперники є лідерами своєї групи в Лізі націй. Вони набрали по чотири залікові бали.