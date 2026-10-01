Миколенко повернувся у загальну групу збірної України перед матчем з Північною Ірландією
Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко повністю відновився після м'язового дискомфорту.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Напередодні оборонець провів тренування у загальній групі без будь-яких обмежень.
Зазначимо, що через пошкодження 27-річний футболіст пропустив матч 2-го туру Ліги націй проти Грузії (0:0), проте брав участь у поєдинку 1-го туру з Угорщиною (1:0).
Попри відновлення Миколенко не зможе зіграти у матчі з Північною Ірландією. Про це заявив головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера.
"На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка, він не дуже добре почувається. Ми не хочемо, аби він отримав ще серйозніше пошкодження", – заявив тренер.
Наразі у лавах національної команди перед зустріччю з Північною Ірландією травмованих гравців немає.
У поточному сезоні на клубному рівні Миколенко провів за Евертон 7 поєдинків і віддав 1 результативну передачу.
Зазначимо, що "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією 2 жовтня. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Після двох стартових турів Ліги націй команди мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.
Напередодні визначилась бригада арбітрів на майбутнє протистояння. На грі працюватимуть судді з Бельгії.