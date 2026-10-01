Миколенко повернувся у загальну групу збірної України перед матчем з Північною Ірландією

Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко повністю відновився після м'язового дискомфорту.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Напередодні оборонець провів тренування у загальній групі без будь-яких обмежень.

Зазначимо, що через пошкодження 27-річний футболіст пропустив матч 2-го туру Ліги націй проти Грузії (0:0), проте брав участь у поєдинку 1-го туру з Угорщиною (1:0).

Попри відновлення Миколенко не зможе зіграти у матчі з Північною Ірландією. Про це заявив головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера.

"На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка, він не дуже добре почувається. Ми не хочемо, аби він отримав ще серйозніше пошкодження", – заявив тренер.

Наразі у лавах національної команди перед зустріччю з Північною Ірландією травмованих гравців немає.

У поточному сезоні на клубному рівні Миколенко провів за Евертон 7 поєдинків і віддав 1 результативну передачу.

Зазначимо, що "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією 2 жовтня. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після двох стартових турів Ліги націй команди мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.

Напередодні визначилась бригада арбітрів на майбутнє протистояння. На грі працюватимуть судді з Бельгії.