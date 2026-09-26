Без валідолу не можна у нас: Бондар оцінив переможний старт України у Лізі націй

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар запевнив, що збірна України у стартовій грі Ліги націй-2026/27 проти Угорщини віддала усі сили та змогла потішити своїх прихильників мінімальною перемогою (1:0).

Його слова передає Tribuna.

Також оборонець "синьо-жовтих" додав, що українські гравці чудово розуміють, яка відповідальність є на їхніх плечах через великий ажіотаж навколо матчів національної команди.

"Завжди велика відповідальність за національну збірну, тому що, я думаю, всі українці, навіть якщо не цікавляться футболом, вболівають за збірну України, сидять біля телевізорів, навіть коли ракети, бомби. Тому найголовніше, що ми сьогодні (25 вересня – прим. ред.) змогли їх порадувати. Навіть попри те, що це була важка перемога, команда віддала все на футбольному полі, показала характер. І загалом я думаю, що вболівальник сьогодні може порадіти тому, що команда перемогла. І, звісно, без валідолу не можна у нас, тому що ми вже звикли до цього", – сказав Бондар.

Нагадаємо, що автором єдиного та переможного голу синьо-жовтої збірної став нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан, який у підсумку став "Левом матчу". 25-річний футболіст оцінив своє повернення у головну команду країни.

Також після переможного поєдинку своїми емоціями поділився головний тренер України Андреа Мальдера.

Попереду у "синьо-жовтих" виїзна гра проти Грузії – 28 вересня о 19:00 (за київським часом). Відзначимо, що "хрестоносці" стартували у Лізі націй-2026/27 з мінімальної поразки від Північної Ірландії (0:1).