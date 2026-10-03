Нічого страшного не сталося: Ярмоленко оцінив ганебну поразку України у Лізі націй-2026/27

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко розповів, що розгромна поразка від Північної Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй-2026/27 є для команди болючим результатом.

Своєю думкою він поділився в ефірі MEGOGO.

"Болючий результат. Я думаю, що нам не вистачило якоїсь гостроти в атаці, тому що начебто м'яч контролювали, але в ключових моментах у штрафному майданчику вони були набагато кращі за нас. Тому приймаємо цю поразку. Можеш перемагати, можеш програвати, але треба робити висновки. У нас є два дні, щоб їх зробити і показати нашу реакцію на цю болючу поразку", – заявив гравець Динамо.

36-річний футболіст, який став "Левом матчу", відзначив гру суперника в обороні, що завадило "синьо-жовтим" створити багато моментів біля воріт Чарльза.

Ярмоленко припустив, чому навіть після перебудови команди створювати моменти біля володінь опонента давалося важко.

"Ми розберемо, звичайно, цю гру. Думаю, "Містер" вкаже нам на помилки, які ми зробили в першу чергу в атаці. Звичайно, пропустили три м'ячі – вважаю, що по такій грі це забагато, тому що все, що вони створили, – все вони і забили. Але це футбол, і таке буває. Тому треба розібрати гру, зробити висновки й рухатися далі. Я вважаю, що нічого страшного не сталося. Так, звичайно, програвати важко, тим більше з таким рахунком, але поки в цій групі ще нічого не вирішено, і треба рухатися далі, рухатися з позитивом", – зазначив Андрій.

Він додав, що по такій грі не може бути якихось претензій до команди, яка віддала усі сили на футбольному полі.

Після фінального свистка головний тренер збірної України Мальдера та захисник Ілля Забарний поділилися емоціями від зустрічі.

Після 3-х турів ЛН-2026/27 Україна набрала 4 бали та посідає друге місце. Північна Ірландія із 7 очками одноосібно вийшла у лідери групи F.

Попереду у "синьо-жовтих" номінально домашня друга гра проти Угорщини – 5 жовтня о 21:45 (за київським часом).