Дружина футболіста Шахтаря похизувалася розкішною фотосесією біля Rolls-Royce

Журналістка Шахтаря та дружина захисника донецького клубу Валерія Бондаря Дарія Бондар поділилася з підписниками новою яскравою фотосесією.

На кадрах красуня позує біля розкішного Rolls-Royce та демонструє одразу два ефектні образи. Спочатку Дарія постала у короткій чорній сукні з глибоким декольте, а потім змінила вбрання на яскраву червону сукню з об'ємними деталями.

Обидва образи чудово вписалися в атмосферу фотосесії, а головним доповненням до стильних кадрів став розкішний автомобіль. Дарія впевнено позувала перед камерою, демонструючи свої образи з різних ракурсів.

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Публікацію дружина Валерія Бондаря супроводила не менш впевненим підписом:

"Інша енергія, коли знаєш собі ціну".

Нагадаємо, 23 квітня з'явилася на світ донечка Валерія і Дарії, про що пара оголосила у соцмережах, назвавши ім'я дитини.

Згодом кохана футболіста вразила фанатів ідеальною фігурою вже через півтора місяця після пологів.