Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Кожна людина може зробити помилку: Різник попросив вибачення після розгрому від Північної Ірландії

Софія Кулай — 3 жовтня 2026, 06:28
Кожна людина може зробити помилку: Різник попросив вибачення після розгрому від Північної Ірландії
Дмитро Різник
УАФ

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник попросив вибачення перед уболівальниками за те, що видав далеко не найкращу гру за збірну України проти Північної Ірландії у 3-му турі Ліги націй-2026/27.

Свою думку він написав на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Трохи про гру. Соромно? Так! Хочу вибачитися перед вболівальниками? Так! Сьогодні не краща моя гра, і я це розумію дуже гарно. Я людина, і кожна людина може зробити помилку! Тому приношу вибачення всім, хто вболівав і вірив до кінця. Слава Україні! Героям Слава!" – написав воротар.

Післяматчеві слова Різника
Післяматчеві слова Різника
Скриншот

Різник відзначився фейлом, коли невдало зіграв на виході, пропустив м'яч під ногами, допомігши супернику збільшити свою перевагу у рахунку до 3:0. Саме цей курйозний гол став останнім у поєдинку, сигналізуючи про несподівану розгромну поразку команди Андреа Мальдери.

Після фінального свистка головний тренер збірної України Мальдера та захисник Ілля Забарний поділилися емоціями від зустрічі.

"Левом матчу" за підсумками голосування уболівальників став Андрій Ярмоленко.

Додамо, що після 3-х турів ЛН-2026/27 Україна має 4 бали та посідає друге місце. Північна Ірландія із 7 очками одноосібно вийшла у лідери групи F.

Попереду у "синьо-жовтих" номінально домашня друга гра проти Угорщини – 5 жовтня о 21:45 (за київським часом).

Читайте також :
Варфоломєєв не дебютував за збірну України через травму Судакова
Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Дмитро Різник Збірна Північної Ірландії з футболу

Збірна України з футболу

Варфоломєєв не дебютував за збірну України через травму Судакова
Забарний після поразки від Північної Ірландії: Десь я візьму на себе відповідальність
Віддалися на всі 100%: Мальдера – про розгромну поразку України від Північної Ірландії у Лізі націй
Sofascore визначив найкращого гравця України у матчі з Північною Ірландією
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця команди у матчі з Північною Ірландією

Останні новини