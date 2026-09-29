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В УАФ спростували дискваліфікацію двох гравців збірної України

Олександр Булава — 29 вересня 2026, 23:24
В УАФ спростували дискваліфікацію двох гравців збірної України
Олег Очеретько
УАФ

Захисник Валерій Бондар та півзахисник Олег Очеретько зможуть зіграти за збірну України у матчі проти Північної Ірландії у межах 3 туру Ліги націй.

Про це повідомляє Tribunа з посиланням на УАФ.

Напередодні головний тренер національної команди Андреа Мальдера після нічиєї з Грузією (0:0) заявив, що у грі з Північною Ірландією не зможе розраховувати на двох футболістів. Фахівець зазначив, що Бондар та Очеретько отримали жовті картки, через що пропустять наступний поєдинок команди через перебір попереджень.

Проте в УАФ пояснили, що виникло непорозуміння.

Матч проти Північної Ірландії відбудеться 2 жовтня. Майбутні суперники є лідерами свого квартету після двох турів Ліги націй з чотирма очками в активі.

Валерій Бондар Збірна України з футболу Олег Очеретько

Валерій Бондар

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