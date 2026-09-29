Мальдера назвав кадрові втрати збірної України перед матчем з Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера після нічиєї з Грузією (0:0) у другому турі Ліги націй повідомив про втрату двох футболістів на наступний матч.

Його слова передає УАФ.

Олег Очеретько та Валерій Бондар отримали жовті картки, через що пропустять наступний поєдинок команди через перебір попереджень.

"Чесно, я про це не дуже говорив. На жаль, ми отримали 2 жовті картки, які досить складні для нас. Це Бондар і Очеретько, які не зможуть зіграти в наступному матчі. Хлопці боролися, коли потрібно було йти в дуель, вони це робили. З цієї точки зору я нікому ні на чому так серйозно не наголошував, але повторюсь, що матч був доволі складним", – сказав Мальдера.

Зазначимо, що "синьо-жовті" наразі ділять перше місце в групі з Північною Ірландією. Обидві команди мають по чотири очки та однакову різницю м'ячів у таблиці групи B2.

Наступний матч збірна України проведе 2 жовтня проти Північної Ірландії. Початок – о 21:45 за київським часом