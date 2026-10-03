Ми грали проти дуже сильної команди: тренер Північної Ірландії – про перемогу над Україною

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Нілл відзначив, що його команда протистояла дуже сильному супернику, тому його підопічні повинні були бути добре організованими на футбольному полі.

Його цитує Belfast Telegraph.

"Загалом виступ вирізняється. Сьогодні ввечері (2 жовтня – прим. ред.) ми грали проти дуже сильної команди, тому мусили бути справді добре організованими, а команда була надзвичайно добре підготовлена – штаб виконав дивовижну роботу, від аналізу до розіграшу стандартів. Все склалося як слід: ми забили з раннього стандарту, а другий гол був просто блискучим", – заявив О'Нілл.

57-річний наставник додав, що ще перед матчем Ліги націй-2026/27 вони добре розуміли, що Україна тривалий час гратиме на м'ячі та будуватиме свої атаки через центр поля.

"Ми знали, що тривалий час залишатимемося без м'яча і що вони багато гратимуть через центр, а це давало нам можливість відбирати м'яч у вигідних зонах. Від нас вимагалося багато дисципліни, це ще один "сухий" матч і декілька справді чудових виступів від гравців по всій команді. Усе, що ми дізнаємося про цих гравців, є дуже позитивним", – зазначив коуч Північної Ірландії.

Нагадаємо, що команда О'Нілла несподівано розгромила Україну з рахунком 3:0. Після цього поєдинку Північна Ірландія набрала 7 балів та вийшла в одноосібні лідери групи F, тоді як "синьо-жовті" залишилися при своїх 4-х очках, посідаючи другу позицію.

Попереду у підопічних Андреа Мальдери, який вже поділився емоціями від гри, номінально домашня гра проти Угорщини – 5 жовтня о 21:45 (за київським часом).

Також на поразку публічно відреагували Дмитро Різник та Ілля Забарний.