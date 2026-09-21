З кожною командою буде важко: Бондар – про суперників України у Лізі націй
Захисник збірної України Валерій Бондар оцінив суперників "синьо-жовтих" у Лізі націй УЄФА.
Про це він сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
"Чотири матчі за 10 днів. І я думаю, що нам, футболістам, треба підготуватися до цього морально і зробити все задля того, щоб український вболівальник міг спокійно сидіти перед телевізором і дивитися на національну збірну.
Я думаю, що з кожною командою буде важко, тому що це національна збірна. Команда може бути з Ліги націй С, а там команди, які не поступаються. Коли ти виходиш на футбольне поле, завжди важко грати, коли ти в національній збірній. Але я думаю, що збірна Грузії грає в гарний футбол, з класними виконавцями.
З Угорщиною буде дуже важко, тому що і підтримка в них буде гарна на стадіонах. В принципі, ці команди, я думаю, що можна так виділити. Звісно, Північна Ірландія — це, напевно, така потужна команда, сильна фізична, де буде багато боротьби", – сказав Бондар.
Нагадаємо, що 16 вересня Мальдера оголосив заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026/27. Напередодні стало відомо, що не допоможе національній команді Артем Степанов. Його замінить Владислава Велетень.
Раніше також стало відомо, що Артем Довбик та Олександр Андрієвський не допоможуть національній збірній України під час найближчого збору. Замість них до складу збірної були довикликані Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок.
Вже 25 вересня Україна стартує у ЛН-2026/27 виїзною грою проти Угорщини (о 21:45 за київським часом). Також "синьо-жовті" зіграють проти Грузії (28 вересня о 19:00), Північної Ірландії (2 жовтня о 21:45), а також вдруге проти Угорщини (5 жовтня о 21:45).
Напередодні повідомлялося, що збірна України втратила двох гравців перед стартом Ліги націй.