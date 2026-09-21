З кожною командою буде важко: Бондар – про суперників України у Лізі націй

Захисник збірної України Валерій Бондар оцінив суперників "синьо-жовтих" у Лізі націй УЄФА.

Про це він сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Чотири матчі за 10 днів. І я думаю, що нам, футболістам, треба підготуватися до цього морально і зробити все задля того, щоб український вболівальник міг спокійно сидіти перед телевізором і дивитися на національну збірну.

Я думаю, що з кожною командою буде важко, тому що це національна збірна. Команда може бути з Ліги націй С, а там команди, які не поступаються. Коли ти виходиш на футбольне поле, завжди важко грати, коли ти в національній збірній. Але я думаю, що збірна Грузії грає в гарний футбол, з класними виконавцями.

З Угорщиною буде дуже важко, тому що і підтримка в них буде гарна на стадіонах. В принципі, ці команди, я думаю, що можна так виділити. Звісно, Північна Ірландія — це, напевно, така потужна команда, сильна фізична, де буде багато боротьби", – сказав Бондар.