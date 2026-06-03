Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України оголосила стартовий склад на матч 1/2 фіналу Євро-2026 проти Угорщини

Денис Шаховець — 3 червня 2026, 19:37
Збірна України оголосила стартовий склад на матч 1/2 фіналу Євро-2026 проти Угорщини
Українська асоціація мініфутболу

Тренерський штаб збірної України з мініфутболу обрав стартовий склад на матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2026 проти національної команди Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації мініфутболу.

Олександр Бондар знову вирішив не змінювати переможний склад – з угорцями гратиме та ж шістка, що й розпочинала попередні ігри проти Португалії (3:1) та Грузії (4:0).

З перших хвилин ворота "синьо-жовтих" захищатиме Мирослав Магурський, а у полі разом із капітаном Дмитром Клочком діятимуть Михайло Грицина, Вадим Іванов, Олександр Колесников та Денис Бланк.

Півфінальний поєдинок Євро-2026 Угорщина – Україна відбудеться 3 червня та розпочнеться о 20:15 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Угорщина – Україна. Відеотрансляцію можна подивитися на Київстар ТБ.

Читайте також :
Євро-2026 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів
Збірна України з мініфутболу Мініфутбол

Збірна України з мініфутболу

Угорщина – Україна: онлайн-трансляція півфінального матчу Євро-2026
Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2026 Угорщина – Україна
Євро-2026 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів
Стали відомі півфінальні пари Євро-2026 за участю України
Україна та Угорщина вийшли у півфінал: результати матчів 1/4 Євро-2028

Останні новини