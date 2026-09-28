10 змін від Мальдери: cтав відомий стартовий склад збірної України на матч проти Грузії у 2-му турі Ліги націй

Тренерський штаб Андреа Мальдери визначився зі стартовим складом збірної України на матч другого туру Ліги націй у дивізіоні В проти Грузії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Україна: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Богдан Михайліченко, Єгор Назарина, Олександр Піхальонок, Олександр Зубков (капітан), Максим Хлань, Владислав Ванат, Матвій Пономаренко.

Цікаво, що зі стартової одинадцятки, яка виходила на матч з Угорщиною (1:0) у першому турі турніру, залишився лише центральний нападник каталонської Жирони Владислав Ванат.

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом на Динамо Арені імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі. З текстовою онлайн-трансляцією поєдинку ви можете ознайомитися за посиланням.

Зауважимо, що про вихід у старті Анатолія Трубіна наставник "синьо-жовтих" оголошував ще раніше, зазначивши, що перед ухваленням рішення спілкувався з воротарями команди стосовно цього.

Додамо, що національні команди Грузії та України зустрічалися протягом своєї історії 11 разів, й ще жодного разу "хрестоносці" не здобували перемогу (7 звитяг нашої збірної та 4 нічиї).

Нагадаємо, Олег Федорчук спрогнозував, що збірні розіграють у цьому поєдинку нічию.