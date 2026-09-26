Грузія – Україна: коли та де дивитися матч 2-го туру Ліги націй

У понеділок, 28 вересня, відбудеться матч другого туру Ліги націй у дивізіоні В, у якому змагатимуться збірні України та Грузії.

Гра відбудеться о 19:45 за київським часом на Динамо Арені імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі.

Цей поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Зауважимо, що національні команди Грузії та України зустрічалися протягом своєї історії 11 разів, й ще жодного разу "хрестоносці" не здобували перемогу (7 звитяг нашої збірної та 4 нічиї).

Додамо, що напередодні головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль покинув свою посаду. Наразі національну команду очолює колишній наставник молодіжної збірної – Раваз Сванадзе.

Нагадаємо, що на старті турніру "синьо-жовті" завдяки голу Данила Сікана обіграли угорців (1:0). Це був перший їхній матч на міжнародному турнірі під керівництвом Андреа Мальдери.