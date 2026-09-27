Жодної поразки в 11 поєдинках. Прев'ю матчу Ліги націй Грузія – Україна

Збірна України готується захистити статус безкомпромісного незручного суперника для Грузії. Попри те, що історія очних дуелей повністю на боці "синьо-жовтих", нинішній контекст робить майбутній поєдинок абсолютно непередбачуваним.

Поки команда Андреа Мальдери прагне продовжити переможну ходу в Лізі націй-2026/27, "хрестоносці" опинилися у "турбулентності" через раптове звільнення головного тренера Віллі Саньоля. Таким поворотом подій точно зобов'язані скористатися українські футболісти.

"Чемпіон" пропонує читачам прев'ю матчу Грузія – Україна.

Коли та де відбудеться матч

Гра відбудеться у понеділок, 28 вересня, на "Динамо Арені" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі. Початок зустрічі – о 19:00 (за київським часом).

Дві гри – два протилежні сценарії: старт збірних у Лізі націй

Команди, які вже провели стартові зустрічі, у Лізі націй-2026/27, підходять до очного поєдинку у кардинально різному настрої.

Святкування голу Сікана УАФ

Підопічні Андреа Мальдери у грі проти Угорщини оформили мінімальну перемогу – 1:0. Автором єдиного та переможного голу став нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан, який у підсумку став "Левом матчу".

Наприкінці поєдинку Олександр Назаренко отримав другу жовту картку, яка перетворилася у вилучення. Тому вінгер житомирського Полісся точно не буде помічником для України у найближчому матчі.

Відеоогляд матчу Угорщина – Україна від MEGOGO

Щодо Грузії, то "хрестоносці" доволі несподівано втратили очки у домашньому поєдинку проти Північної Ірландії – 0:1. На 65-й хвилині Хвіча Кварацхелія, який є головною зіркою господарів, не реалізував пенальті. Лідеру ПСЖ нічого не залишалося, як просто хапатися за голову від змарнованої 100-відстковох нагоди. Після цього почало діяти правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі".

Відеоогляд гри Грузія – Північна Ірландія

Коли усі вже подумали, що протистояння закінчиться нульовою мировою, цифри на табло змінив Чарльз. Півзахисник англійського Фулгема із передачі Г'юма шокував місцевих фанів та приніс Північній Ірландії перемогу 1:0.

Зручний суперник для "синьо-жовтих"

Історія протистояння Грузія – Україна налічує 11 матчів та є дуже позитивною для "синьо-жовтих". У жодному із проведених поєдинків українська збірна не знала гіркого смаку поразки – 7 перемог і 4 мирові.

Вперше ці національні команди перетнулися між собою у далекому сезоні-1998/99. Та товариська гра закінчилася розгромною звитягою "синьо-жовтих" з рахунком 4:0. Ця перемога досі залишається найбільшою для України у зустрічах із грузинами.

Збірні зустрічалися у кваліфікаціях до чемпіонату світу (2004/05) та Євро (2006/07).

У сезоні-2024/25 зіграли у Лізі націй: мінімальна перемога українців, яку приніс Михайло Мудрик, та нічия 1:1. Ці два матчі наразі є крайніми у дуелі Україна – Грузія.

Найкращим бомбардиром в очних протистояннях продовжує залишатися колишній головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров – 3 голи. По 2 м'ячі в активі Андрія Шевченка та Руслана Ротаня.

Одна поразка у 7 поєдинках: хто розсудить гру

Поєдинок розсудить азербайджанська бригада арбітрів на чолі з 38-річним Аліяром Агаєвим (Баку). Його асистентами на бокових лініях будуть Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі.

Четвертим рефері стане Рауф Кабаров. За систему VAR відповідатимуть італієць Алеандро ді Паоло та азербайджанець Інгілаб Мамедов.

У поточному сезоні-2026/27 головний арбітр зустрічі Грузія – Україна відпрацював 5 ігор – 3 в азербайджанській Прем'єр-лізі та по одному матчу у кваліфікаціях Ліги Європи та Ліги конференцій.

У цих поєдинках Агаєв показав 21 жовту картку та призначив 2 пенальті.

38-річний суддя з Баку одного разу вже судив матчі збірної України. Було це у товариському поєдинку проти Литви, який закінчився нульовою нічиєю (18 листопада 2014 року). Працював на зустрічах українських національних команд U-17 та U-19, а також на протистояннях Полісся, Зорі, Ворскли та Динамо.

Загалом цей азербайджанський рефері є фартовим для українських команд – 4 перемоги, 2 мирові та 1 поразка.

Також він двічі відсудив ігри представників Грузії – 1 звитяга збірної Грузії U-20 та 1 поразка Динамо Тбілісі.

Хто покаже матч Грузія – Україна?

Поєдинок Грузі – Україна можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK".

Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Передуватиме матчу традиційна студія, яка візьме свій старт о 17:45. Ведучим буде Сергій Лук'яненко, якому компанію складуть Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

Коментаторами зустрічі будуть Віталій Похвала та Володимир Звєров.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Грузія – Україна.

Прогноз букмекерів

Невеликими фаворитами у матчі будуть грузини. На їх перемогу віддають 2,62, тоді як на звитягу України можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,75. Нічию оцінюють у 3,33.

Очікується, що протистояння не подарує уболівальникам великої кількості голів: менше 2,5 м'ячів – 1,71. Ймовірно, що обидва колективи відзначаться результативними ударами – 1,84.

Цікаво, що більше шансів першими розмочити нулі на табло є у "хрестоносців" – 1,96. А от на перший гол у зустрічі від українців – 2,05.