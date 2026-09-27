Мальдера назвав воротаря збірної України на матч із Грузією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив, що у воротах команди в матчі проти Грузії зіграє Анатолій Трубін.

Його слова наводить УАФ.

"Завтра зіграє Трубін. Я спілкувався про це з воротарями, ми домовлялися з ними", — сказав Мальдера.

Раніше тренер повідомив, що матч пропустить захисник Віталій Миколенко.

Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня, початок о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першому турі грузини програли Північній Ірландії (0:1). Після цього Віллі Саньоля було звільнено з посади головного тренера.

Підопічні Андреа Мальдери переграли на виїзді Угорщину (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.