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Мальдера назвав воротаря збірної України на матч із Грузією

Олексій Мурзак — 27 вересня 2026, 18:05
Мальдера назвав воротаря збірної України на матч із Грузією
УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив, що у воротах команди в матчі проти Грузії зіграє Анатолій Трубін.

Його слова наводить УАФ.

"Завтра зіграє Трубін. Я спілкувався про це з воротарями, ми домовлялися з ними", — сказав Мальдера.

Раніше тренер повідомив, що матч пропустить захисник Віталій Миколенко.

Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня, початок о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першому турі грузини програли Північній Ірландії (0:1). Після цього Віллі Саньоля було звільнено з посади головного тренера.

Підопічні Андреа Мальдери переграли на виїзді Угорщину (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.

Збірна України з футболу Збірна Грузії з футболу Андреа Мальдера

Андреа Мальдера

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