Фаворити перемагають не завжди: Кривцов спрогнозував результат матчу Грузія – Україна

Колишній захисник збірної України Сергій Кривцов поділився очікуваннями від матчу "синьо-жовтих" проти Грузії у другому турі Ліги націй.

Його слова передає BLIK.

"У попередньому розіграші Ліги націй ми вже грали проти Грузії – це дійсно хороша, зіграна команда. Зараз у футбол навчилися грати всі. За всієї поваги до грузинської збірної, за класом та кваліфікацією футболістів Україна є фаворитом. Утім, фаворити перемагають не завжди. Очікую на важку гру, приблизно таку ж за напругою, як і проти Угорщини. Проте я вірю в перемогу України й іншого результату навіть не припускаю. Хоча легко точно не буде, адже в суперника вистачає кваліфікованих виконавців", – сказав Кривцов.

Сергій розповів, які зміни побачив у грі збірної України після зміни головного тренера, а також спрогнозував підсумковий результат поєдинку у Тбілісі:

"Найперше, що впадає в око: нинішня збірна помітно відрізняється від команди за попереднього тренерського штабу Сергія Реброва своїм характером. Було дуже приємно дивитися, як хлопці б'ються, як відпрацьовують усі 90 хвилин на полі. Я взагалі не люблю робити прогнози. Але якщо вже запитуєте... Чомусь у голові крутиться рахунок 2:0 на нашу користь. Не знаю чому, але є внутрішня впевненість".

Зазначимо, що матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.

Це буде 12-те очне протистояння між командами. "Синьо-жовті" в попередніх зустрічах здобула сім перемог і чотири рази було зафіксовано нічию.

Андреа Мальдера вже визначився із заявкою на цю гру. До неї не потрапили, зокрема, Віталій Миколенко та Георгій Судаков.